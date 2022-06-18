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Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені – цивільні особи, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

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Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені – цивільні особи, - ГУР Міноборони. ВIДЕО
Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

"Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Timur Davidov
    Тобто знов цивільних обмінюють на вбивць,кончені підари
  • Aleks_15
    очень интересный обмен, таксистов вернули, а военнослужащего убили и вернули.
  • Олег Квиташ
    Так москалі всіх своїх військових обміняють на цивільних, а наших військових будуть обмінюватись на політичні вимоги та умови росіян.
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