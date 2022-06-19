Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника: керівники держави та ЗСУ вітають медиків з професійним святом. ВIДЕО (оновлено)

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, президент Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітали українських медиків з професійним святом - Днем медичного працівника.

Про це йдеться у відеозверненні Наєва, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні медичні працівники! Сьогодні ми вітаємо Вас у надзвичайно небезпечний та складний для країни час. Час випробування на міцність, коли наш народ мужньо і самовіддано бореться як на фронті так і в тилу, відстоюючи незалежність та територіальну цілісність України.

Незважаючи на втому та постійні ризики для життя та здоров’я, Ви мужньо рятуєте захисників країни безпосередньо на передовій, у військових шпиталях і цивільних лікарнях.

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Ваша праця завжди була благородною та почесною, але зараз її ціна зросла ще в стократ. Ви є справжніми героями сьогодення!

Бажаю усім Вам здоров’я, витримки та наснаги. Нехай вдячність зцілених воїнів зігріває Ваші душі та надихає на подальші добрі справи. Нехай на українській землі запанує мир, а у Ваших родинах завжди буде спокій та злагода.

Слава Україні! Разом переможемо!" - звернувся до медиків Наєв.

Привітав медиків і президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні професійне свято відзначають наші медики. Віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Щодня, у найскладніших умовах. У лікарнях і поблизу лінії фронту. Дякую за вашу роботу та добре серце!" - звернувся він до медиків.

Також привітав медиків і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Медики.

Сміливі. Незламні. Відчайдушні. Професійні. Вправні. Майстерні. Турботливі.

Інколи загадкові. Не завжди багатослівні. Володарі найбільш славнозвісного почерку.

Ви завжди напоготові. І сьогодні ви нарівні з військовими тримаєте власну лінію захисту, медичний фронт.

Ваші історії героїзму будуть описані у фільмах та романах. На жаль, ці історії пишуться під нелюдські, варварські дії окупанта, який нищить лікарні, які ми будуємо та модернізуємо, краде обладнання, яке ми постачаємо, і, найстрашніше, забирає життя наших колег, яких, на жаль, не повернемо, але ніколи не забудемо.

Попри це, саме завдяки вашій самовідданій праці в когось з’являється "друге життя". Тому за кожен день вашої праці хочу сказати лише одне: Дякую!

З професійним святом вас, колеги!" - звернувся він до українських медиків.

Привітав медиків і голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Сьогодні відзначаємо День медичного працівника. Хотілося б сказати – святкуємо, але медикам зараз точно не до святкувань. Вони працюють у тяжких умовах, з величезними, часом надлюдськими навантаженнями, з ризиком для власного здоров’я та життя. І заслуговують за це найвищої подяки та глибокої шани.

Рік тому на території Київської міської клінічної лікарні №4 ми відкрили меморіал пам'яті медиків, загиблих від COVID-19. На постаменті викарбували прізвища медичних працівників з усієї України, які загинули, рятуючи життя пацієнтів.

Тоді нам здавалося, що коронавірус – це найбільша наша біда. Але 24 лютого прийшло ще страшніше лихо – російська агресія. І знову медики опинилися на передовій. Рятують життя людей, перебуваючи у смертельній небезпеці. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по лікарнях, розстрілює бригади "швидкої", окупанти навіть беруть у полон медичних працівників.

На жаль, вже є цілий список наших героїчних медиків, які, рятуючи чужі життя, пожертвували власним.

Ця безглузда несправедлива війна забирає найкращих синів та дочок України. Ми будемо пам’ятати кожного. Щоб гідно вшанувати героїчні вчинки медиків, після перемоги відкриємо меморіал на честь героїв україно-російської війни.

Вшановуючи загиблих, треба пам’ятати і про подвиги тих, хто зараз продовжує працювати у надскладних умовах. Відзначаючи професійне свято, не можу не згадати кілька найяскравіших прикладів хоробрості та самовідданості наших медиків.

Як люди у білих халатах приймали пологи у метрополітені Харківка, в окупованому Ірпені, консультуючи по відео-зв’язку породіль в окупованому селі на Миколаївщині. Проводили операції у бомбосховищі "Охматдиту". Збирали ліки для мешканців Бердянська, зайнятого ворожими військами. Щоденно рятують десятки людей у Дніпрі та Запоріжжі, куди привозять поранених військових з найгарячіших точок. Проводять у Львові трансплантації органів для переселенців зі всієї країни. Продовжують працювати на Миколаївщині вже у мобільному шпиталі на території зруйнованої лікарні. Окремо згадаю понад 2 тисячі медиків-вимушених переселенців, які продовжують працювати та надавати медичні послуги в інших регіонах.

Завдяки героїзму наших медичних працівників медична система продовжує стабільно працювати під час війни.

Захоплюємося вами, щиро дякуємо за роботу та шануємо ваш героїзм. Бережіть себе! З Днем медичного працівника!", - привітав Радуцький медиків.

Також привітав медиків голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Господь подарував мені велике щастя — народитися і вирости в родині найкращих у світі батьків-лікарів.

Тож я знаю, що таке приємна гордість дитини, коли твоїм батькам під час зустрічі говорять: "Дякую, лікарю, за те, що врятували життя!".

Професія медика не знає ні свят, ні вихідних. На плечах українських медпрацівників лежить турбота та відповідальність за найвищу цінність на землі — людське життя.

Щоби життя перемогло смерть, янголи без крил у медичних халатах працюють 24/7, нерідко — під ворожими кулями, у надскладних умовах.

Віримо в наших янголів-охоронців.

Наближаємо перемогу разом!" - привітав Стефанчук медиків.