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Спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор прибув до Києва. ВIДЕО

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Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор прибув до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Про це повідомило у Твіттері Представництво ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"На початку російської агресії я зустрівся із біженцями на польському кордоні, нині я здійснюю подорож їхнім шляхом у зворотному напрямку, аби на власні очі побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися зі звичайними людьми та представниками влади", - сказав Гілмор після прибуття до Києва.

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Топ коментарі

  • Сірий
    Переслідування опозиції це порушення прав людини, чи ні?
  • Mora Zfayfer

    що ти несеш? баби всi на паРашi.

    в Українi - жiнки, дiвчата, панi та панянки.
  • Бандерівець
    Які тут "права людини" ?! Одні воюють інші без проблем втекли за бугор ...
    В Україні "прав людини " нема !
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