Статую Путіна в Санкт-Петербурзі обстріляли з пейнтбольної рушниці. ВIДЕО
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Статую президента РФ Володимира Путіна в образі римського імператора Октавіана Августа обстріляли з пейнтбольної рушниці художники-акціоністи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на петербурзький телеграм-канал "Бумага".
Статуя розташована на фасаді торговельного центру Europa у Петроградському районі міста. З пейнтбольної рушниці її обстріляли художники, які називають себе "Комітетом республіканців-соціалістів". Таким чином вони відзначили завершення Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Свої дії художники називали "вправою в діяльному антиімперіалізмі".