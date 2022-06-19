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Статую Путіна в Санкт-Петербурзі обстріляли з пейнтбольної рушниці. ВIДЕО

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Статую президента РФ Володимира Путіна в образі римського імператора Октавіана Августа обстріляли з пейнтбольної рушниці художники-акціоністи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на петербурзький телеграм-канал "Бумага".

Статуя розташована на фасаді торговельного центру Europa у Петроградському районі міста. З пейнтбольної рушниці її обстріляли художники, які називають себе "Комітетом республіканців-соціалістів". Таким чином вони відзначили завершення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Свої дії художники називали "вправою в діяльному антиімперіалізмі".

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Топ коментарі

  • Сергей Иванченко 01727d49
    Херасебе, чувак себя Цезарем возомнил!!! Сам метр с кепкой, мудак мудаком, НО *** ЦЕЗАРЬ!!!
  • Mykola Trofimenko
    Прикро, що тільки з пейнтбольної, але теж непогано
  • Светлана Круп
    Говном бы лучше зарядили...
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