Новини Відео • Війна

"Нет, мам! Все! Не хочу после всего!": росіяни шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

19 02125
Російські військові шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні й навідріз відмовляються повертатися знову.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського окупанта з матір'ю, передає Цензор.НЕТ.

Загарбник розповідає, що він залишиться на війні, як мінімум, на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому шукає можливість звільнитися будь-яким способом: "Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "по догляду". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти скаржаться на непрацюючу техніку: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Мати окупанта агітує не поспішати з рішеннями, піти у відпустку. Потім, можливо, повернутися знову в Україну. На що загарбник, що прозрів, відповідає категорично: "Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Какие же они ********. Мамаша не хочет чтобы сын приезжал без компенсации.
  • Envoy
    200. Мама будет рада .
  • Виктор Ли c48ab358
    Здравствуй, мама,
    Возвратился я не весь,
    Я в кулечке,
    Ты на гвоздь его повесь...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини