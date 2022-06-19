"Нет, мам! Все! Не хочу после всего!": росіяни шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Російські військові шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні й навідріз відмовляються повертатися знову.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського окупанта з матір'ю, передає Цензор.НЕТ.

Загарбник розповідає, що він залишиться на війні, як мінімум, на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому шукає можливість звільнитися будь-яким способом: "Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "по догляду". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати".

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Мати окупанта агітує не поспішати з рішеннями, піти у відпустку. Потім, можливо, повернутися знову в Україну. На що загарбник, що прозрів, відповідає категорично: "Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання".