Порошенко закликає владу створити спільний орган для реалізації "дорожньої карти" членства України в Євросоюзі. ВIДЕО

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав створити спільний орган для виконання "дорожньої карти" щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України.

Порошенко зазначив, що Європейська Комісія сформулювала перелік вимог щодо демократії, верховенства права, антикорупційної політики, свободи слова, прав і свобод людини, передає Цензор.НЕТ.

"Після Угоди про асоціацію, яку ми в цьому залі ратифікували, і я мав честь підписати, після безвізу, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, визначивши для України обов’язковим курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС", – вважає п’ятий Президент.

"Це Збройні Сили України, героїчні наші воїни, солдати й офіцери, волонтери, народ України своєю кров’ю виборов право отримати статус кандидата. У кого зараз підніметься рука відмовити Україні і українцям?" – наголосив Порошенко.

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"За результатами Конгресу Європейської народної партії ми забезпечили і робимо все можливе, спільно для того, щоб представники нашої політичної родини у повному складі підтримали українську заявку. Також ми зараз долучаємося до міжпарламентської демократії для того, щоб зробити все можливе для отримання позитивного рішення, аж допоки керівники країн-членів не сядуть за стіл в брюссельському Домі Європи", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Я хочу привернути увагу до реалізації "дорожньої карти" членства, яку Єврокомісія поставила Україні в сферах демократії, свободи слова, свобод і прав людини, верховенства права, антикорупційної політики. Я пропоную, щоб Верховна Рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати ці настанови", – наголосив Порошенко.