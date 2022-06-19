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Паріарх Кирил вважає, що окупанти в Україні "захищають Росію на полі бою". ВIДЕО

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Патріарх Кирил заявив, що окупанти, які воюють в Україні "захищають Росію на полі бою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Виступаючи у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору, патріарх сказав: "Наші молоді хлопці зараз захищають Росію на полі бою".

Кирил також висловив думку, що західний світ зараз переживає "занепад віри", а в Росії постійно відкриваються нові храми, що він назвав "божим чудом". За його словами, храми будуються "до жаху західного світу".

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Дебил, ***...
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Ну это примерно как гитлеровцы защищали Германию под Москвой и Сталинградом. Результат для таких "защитников" будет таким же.
  • Бенина Мама
    А как насчёт заповеди "не укради"? Или мародёрство в Параше уже не кража?
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