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Жителі окупованого Ізюма та їхні родичі записали відеозвернення до Зеленського. ВIДЕО

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Ізюмчани, які перебувають на підконтрольній Україні території, просять президента України Володимира Зеленського врятувати жителів тимчасово окупованого міста, захопленого та знищеного російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Наше місто - це велика Буча та малий Маріуполь. Ми благаємо вас врятувати ті тисячі людей, які залишилися в нашому окупованому місті", - йдеться у відеозверненні.

Одна з учасниць ролику Юлія Чередик, якій вдалося евакуювати з Ізюма сина й бабусю, розповіла Суспільному, що таким чином ізюмчани намагаються привернути увагу влади до катастрофічного положення людей, які залишаються в окупації.

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"Відео записали ізюмчани, яких я зібрала по Києву. Це родичі ізюмчан, які там залишилися, або ізюмчани, яким вдалося виїхати. Було близько 30 людей. Основний заклик у тому, щоб докладали максимум зусиль, щоб врятували наше місто і не забували про нього", - говорить Чередник.

За словами Юлії, 5 травня її батько отримав поранення від касетної ракети в Ізюмі, але належної допомоги у місті не отримав - його вивезли до РФ.

"Вони пішли до "воєнної комендатури", як її там називають. Він доповз до неї й там вже знепритомнів. В Ізюмі хтось з лікарів й залишився, але немає медикаментів, немає навіть чим зашити рану. А оскільки у мого батька було поранення у живіт, то все, що могли зробити, це розкрити живіт, витягнути кишки й кліпсами зафіксувати. І потім його вивезли до Росії, місто Валуйки, не питаючи його. Зараз він проходить реабілітацію та шукає спосіб, як можна звідти виїхати", - продовжує Чередник.

За її словами, в Ізюмі є випадки поширення інфекційного захворювання - корости, немає медикаментів.

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"Мені відомі випадки загибелі інсулінозалежних людей. Є люди з онкологією... Найкритичніша ситуація саме з тим, що немає медикаментів", - зазначає Чередник.

Люди живуть у підвалах, там же й готують, не мають можливості помитися, випрати речі, купаються в річці, розповідає Юлія. В Ізюмі знищені комунікації.

"Десь лінії потягнули по районах, але ці лінії перебивають знову і знов. Зараз там люди без нічого. Без води, купити нічого, без їжі. Гуманітарну допомогу дають, тільки якщо ти будеш співпрацювати з окупантами. Якщо ти будеш відмовлятися працювати на них, по місту прибирати, тоді ти будеш голодний", - говорить жінка.

Ізюмчанка відзначає великий внесок волонтерів організації "Допомогаємо поїхати", але й ці шляхи не є безпечними.

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Вони дуже багато зробили. Там якісь божевільні домовленості, щоб люди виїжджали через Печеніги. Вони намагаються знайти транспорт, який віз би людей з Ізюма на Куп'янськ. Але був випадок, коли викрали водія, вивезли в Росію, дуже побили й дали йому можливість зробити один дзвінок. Він зателефонував волонтерам. Мені відомий ще один випадок, але там сім'я вибиралася через Росію і це зайняло майже місяць", - сказала Чередник.

Вона сподівається, що публічний розголос допоможе привернути більше уваги до Ізюма, і порівнює ситуацію з Маріуполем.

"Про Маріуполь кричали - і там був результат, там були вивезені люди. А у нас, в Ізюмі, досі діти… Ми кричимо так само, як кричали маріупольці. Ми просимо врятувати хоча б наших дітей", - сказала жінка.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А ті що залишилися ,чому не евакуювалися вчасно?? Що очікували,часом не "Русский мир"??)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Не слід ототожнювати ЗСУ з Зеленським!!! ЗСУ це українці,кращі сини та доньки народа,народа,а не Зеленського!!!)
  • Олександр Дніпро
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