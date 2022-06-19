Жителі окупованого Ізюма та їхні родичі записали відеозвернення до Зеленського. ВIДЕО

Ізюмчани, які перебувають на підконтрольній Україні території, просять президента України Володимира Зеленського врятувати жителів тимчасово окупованого міста, захопленого та знищеного російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Наше місто - це велика Буча та малий Маріуполь. Ми благаємо вас врятувати ті тисячі людей, які залишилися в нашому окупованому місті", - йдеться у відеозверненні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Одна з учасниць ролику Юлія Чередик, якій вдалося евакуювати з Ізюма сина й бабусю, розповіла Суспільному, що таким чином ізюмчани намагаються привернути увагу влади до катастрофічного положення людей, які залишаються в окупації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ відновили наступ на південь від Ізюма, - британська розвідка

"Відео записали ізюмчани, яких я зібрала по Києву. Це родичі ізюмчан, які там залишилися, або ізюмчани, яким вдалося виїхати. Було близько 30 людей. Основний заклик у тому, щоб докладали максимум зусиль, щоб врятували наше місто і не забували про нього", - говорить Чередник.

За словами Юлії, 5 травня її батько отримав поранення від касетної ракети в Ізюмі, але належної допомоги у місті не отримав - його вивезли до РФ.

"Вони пішли до "воєнної комендатури", як її там називають. Він доповз до неї й там вже знепритомнів. В Ізюмі хтось з лікарів й залишився, але немає медикаментів, немає навіть чим зашити рану. А оскільки у мого батька було поранення у живіт, то все, що могли зробити, це розкрити живіт, витягнути кишки й кліпсами зафіксувати. І потім його вивезли до Росії, місто Валуйки, не питаючи його. Зараз він проходить реабілітацію та шукає спосіб, як можна звідти виїхати", - продовжує Чередник.

За її словами, в Ізюмі є випадки поширення інфекційного захворювання - корости, немає медикаментів.

Також читайте: ЗСУ здійснюють контрнаступ у напрямку Ізюма, щоб відвернути росіян від Слов'янська, - ISW

"Мені відомі випадки загибелі інсулінозалежних людей. Є люди з онкологією... Найкритичніша ситуація саме з тим, що немає медикаментів", - зазначає Чередник.

Люди живуть у підвалах, там же й готують, не мають можливості помитися, випрати речі, купаються в річці, розповідає Юлія. В Ізюмі знищені комунікації.

"Десь лінії потягнули по районах, але ці лінії перебивають знову і знов. Зараз там люди без нічого. Без води, купити нічого, без їжі. Гуманітарну допомогу дають, тільки якщо ти будеш співпрацювати з окупантами. Якщо ти будеш відмовлятися працювати на них, по місту прибирати, тоді ти будеш голодний", - говорить жінка.

Ізюмчанка відзначає великий внесок волонтерів організації "Допомогаємо поїхати", але й ці шляхи не є безпечними.

Читайте також: У районі Ізюма війська РФ продовжують спроби вести наступ у напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Вони дуже багато зробили. Там якісь божевільні домовленості, щоб люди виїжджали через Печеніги. Вони намагаються знайти транспорт, який віз би людей з Ізюма на Куп'янськ. Але був випадок, коли викрали водія, вивезли в Росію, дуже побили й дали йому можливість зробити один дзвінок. Він зателефонував волонтерам. Мені відомий ще один випадок, але там сім'я вибиралася через Росію і це зайняло майже місяць", - сказала Чередник.

Вона сподівається, що публічний розголос допоможе привернути більше уваги до Ізюма, і порівнює ситуацію з Маріуполем.

"Про Маріуполь кричали - і там був результат, там були вивезені люди. А у нас, в Ізюмі, досі діти… Ми кричимо так само, як кричали маріупольці. Ми просимо врятувати хоча б наших дітей", - сказала жінка.