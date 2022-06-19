"Так виглядає війна уночі": Пісня сержанта бригади НГУ Миколи (Раптора) в перерві між боями у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Під час перерви між боями за Сєверодонецьк військовослужбовець Нацгвардії Микола (позивний Раптор) виконав власну пісню.

Відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ночі війни" - сержант бригади Нацгвардії швидкого реагування 3018 Микола (Раптор) виконує власну пісню під час перерви у боях у Сєверодонецьку. За годину почнеться контактний бій, потім почне бити російський танк, на наступний ранок цей будинок та ця квартира будуть розбиті та згорять від російських снарядів. Воїни Нацгвардії та підрозділ Миколи продовжують вести бої за Сєверодонецьк", - розповів Бутусов.

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