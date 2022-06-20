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"Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - окупант розповідає дружині про крадіжки в Україні. АУДIО

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За даними Служби безпеки України, у росіян крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються, тому загарбники дуже радіють цьому.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – розповідає загарбник дружині. Окупант заздрить старшині, який "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".

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Тож склав свій "бізнес-план": хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на "спецоперацію" їм доводиться купувати самим.

"Я сижу в этих (намародерених, - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб#ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох#еные…", – захоплюється загарбник.

Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Белые тапочки чмонька подыщи заодно, пригодятся, правда, если ноги будут в гробу, могут и в земле остаться, тут как повезёт.
  • Hanka Panyanka
    для путина и его приспешников вряд ли что-то изменится после западных санкций, для них они просто недостижимы..., для русской быдломассы скорее да, чем нет..., но дядя вова приготовил для своих рабов утешительный приз - можно грабить и мародерить... и рабы стали любить его еще больше..., меня тошнило, даже когда я это писала...
  • Бурмило Ложичко
    а путін тим часом розглядає свою казявку

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