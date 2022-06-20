"Тіп тупо в моїх берцах": Бойовий медик взяв у полон вісім окупантів-мародерів. ВIДЕО

Доки українські захисники розійшлися по позиціях, російські окупанти прийшли та хотіли вкрасти їхню форму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.

"Історія варта сценарію для фільму. Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся, щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі… Результат - бойовий медик взяв у полон вісім росіян. Такі в нас медики", - розповів він.

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