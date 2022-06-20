Вильоти в безсмертя. Унікальна історія вертольотних рейдів "Азова" та ГУР МО в оточений Маріуполь. ВIДЕО

Прем'єра документальної стрічки про рейди "Азова" та ГУР МО в оточений Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

00:00 Бої за Київ

01:00 Коли стало зрозуміло, що Маріуполь буде оточений?

02:50 Кругова оборона

03:45 Планування рейду

05:40 Пошук добровольців для спецоперації

12:28 "Ідея строьмна, але я за це берусь"

17:04 Виліт 33-х добровольців у перший рейд

21:28 Як пілоти змогли пролетіти по ворожій території?

24:07 Евакуація поранених

29:20 Збиття гвинтокрила. Всі загинули, окрім 1 бійця ГУР і 1 "Азовця"

32:53 Повернення з "Азовсталі".

"Друзі! Сьогодні велика прем‘єра! Документальне кіно, яке, певен, наступні покоління будуть дивитися на уроках історії.

Ексклюзивні кадри і свідчення учасників спецоперації, аналогів якій ще не було. Вертолітники, які добровільно летіли, розуміючи, що їх можуть збити в будь яку мить. І їх збивали. А вони все одно продовжували літати. Добровольці "Азова", розуміючи, що це квиток в один кінець, що оточення повне і на допомогу ніхто не прийде. Спецназ ГУР, який вилітав на прикриття кожного вильоту.

Всі ці люди будували міст до оточеного Маріуполя собою. Своїми тілами і вчинками. Міст по якому вивезли важкопоранених героїв. Міст, по якому змогли завезти зброю, яка знищила чимало росіян. Міст, який показує наші справжні цінності. "Саме тому ми переможемо!" - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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