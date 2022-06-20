Російський диверсант готував вибухи на залізниці, його затримали, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіка затримали в Чернівцях. Він є громадянином України, прописаний в Києві, але тривалий час перебував на Близькому Сході.
За даними слідства, він перебував на агентурному зв’язку зі спецслужбами так званої "ДНР". А з початком повномасштабного вторгнення отримав завдання прибути в Україну.
"Куратори" звеліли чоловікові передавати інформацію про канали постачання озброєння та військової техніки для ВСУ, розвішувати місця розташування резервуарів з пальним та дислокацію військових на Буковині.
"За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах", - розповіли в СБУ.
Чоловікові повідомили про підозру в тероризмі (ч. 1 ст. 258-3) та відправили до СІЗО.