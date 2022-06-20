На Харківщині ЗСУ знищили 23 загарбників, КамАЗ і радіолокаційну станцію. ВIДЕО
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На Харківщині ворог не полишає спроб наступати, але ЗСУ міцно тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів. 19 червня українські захисники відбили чергову ворожу атаку, знищили 23 загарбників і більше 50 - поранили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила 92-га окрема механізована бригада ім. кошового отамана Івана Сірка.
"На одному з напрямків ворог намагався атакувати, однак отримав "по зубах". У результаті спільної роботи бійців 92 омбр, 40 оабр та 125 батальйону тероборони 19 червня 23 орків було знешкоджено, більше 50 – поранено", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що ворог поніс втрати у техніці, зокрема знешкоджено або пошкоджено три танки Т-72, три РСЗВ, БТР-80, БМП-2, КАМАЗ та радіолокаційна станція.
"Незважаючи на те, що окупант укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат", - сказано в повідомленні.