"Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали": звернення українського воїна до росіян щодо поводження з полоненими. ВIДЕО

Український воїн закликав росіян дотримуватися міжнародних норм поводження з полоненими.

Відповідне звернення на своєму ютуб-каналі розмістив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Українській воїн розповів, що він особисто поводився з російськими військовополоненими відповідно до Женевської конвенції.

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"А дивлячись те, як почали відноситись росіяни до наших військовополонених, на мене находить просто жахіття. Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали", - закликав він росіян.