"Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали": звернення українського воїна до росіян щодо поводження з полоненими. ВIДЕО
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Український воїн закликав росіян дотримуватися міжнародних норм поводження з полоненими.
Відповідне звернення на своєму ютуб-каналі розмістив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Українській воїн розповів, що він особисто поводився з російськими військовополоненими відповідно до Женевської конвенції.
"А дивлячись те, як почали відноситись росіяни до наших військовополонених, на мене находить просто жахіття. Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали", - закликав він росіян.