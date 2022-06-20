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"Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали": звернення українського воїна до росіян щодо поводження з полоненими. ВIДЕО

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Український воїн закликав росіян дотримуватися міжнародних норм поводження з полоненими.

Відповідне звернення на своєму ютуб-каналі розмістив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Українській воїн розповів, що він особисто поводився з російськими військовополоненими відповідно до Женевської конвенції. 

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"А дивлячись те, як почали відноситись росіяни до наших військовополонених, на мене находить просто жахіття. Люди, дотримуйтесь якихось норм війни, якщо ви її вже самі почали", - закликав він росіян.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    На росії людей не має, тільки орки
  • Garry Grant
    Кацапи -не люди. Ці заклики мимо.
  • Володимир Денчик
    Не буде ніяких норм.
    Норм буде ,коли кацап буде без голови,а голова буде у помийній ямі.
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