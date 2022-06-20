"Додому - в Європу": в центрі Тбілісі – мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії. ВIДЕО

Тисячі людей у понеділок увечері зібралися в центр Тбілісі на мітинг на підтримку європейської інтеграції Грузії під гаслом "Додому, в Європу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Частина студентів прийшла з протестними плакатами, наприклад "Вимагаємо деолігархіхації", "Захід повинен накласти санкції на Іванішвілі та членів уряду Грузії"; інші ж були більш нейтральними – "За наше майбутнє", "Молода сила тут".

На мітингу виступили політики з Європи та України, після чого учасники пройшли ходою до площі Європи в історичній частині Тбілісі.