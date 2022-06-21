"Це буде тривала криза. Ми більше ніколи не довірятимемо Заходу", - Пєсков. ВIДЕО

У Кремлі заявили, що відносини Росії і Заходу перебувають на низькій точці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Телеканал MSNBC показав уривки інтерв'ю з Пєсковим, в якому він, зокрема, заявив, що Росія більше ніколи не довірятиме західним країнам.

"Так, це буде тривала криза. Ми більше не будемо ніколи довіряти Заходу", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, Росія не може гарантувати, що американців, які потрапили в полон під Харковом, не чекатиме смертна кара в "ДНР".

Також він розповів про своє ставлення до арешту американської баскетболістки Бріттні Грайнер, у якої нібито знайшли заборонені речовини в Шереметьєво.

Повне інтерв'ю поки не опубліковано.

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