Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info. ВIДЕО

Підозрюваний у державній зраді екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков’ї. Його родичі при цьому мешкають в Європі, яку Кива сварить у російських пропагандистських ток-шоу.

Такого висновку журналісти Bihus.info дійшли, проаналізувавши відео, що їх публікує екс-нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони з’ясували, що на пропагандистські ток-шоу в Москві Кива їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет "Мираторг" у Покровському.

Крім того, Кива публікував кілька відео, записаних найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.

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Колишній український депутат пересувається на на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком. Доопрацьовано автомобіль компанією Armour Group. Орієнтовна вартість такого броньовика – 15-20 млн рублів.

Мати Киви, який веде антизахідну пропаганду, найімовірніше мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Це також підтверджується відео, опублікованими Кивою, де він сам каже, що гостює в мами. Там можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою і спортзал Fitness Corpore, розташований у місті Фінестрат провінції Аліканте.

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30 січня 2022 р. січня Кива з донькою вилетів з України рейсом до Аліканте.

Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD – і зареєстрований у Брумлі.

У Іллі Киви також є сестра – 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно профілю у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.