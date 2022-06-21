Кива оселився в елітному котеджі у Підмосков’ї, - Bihus.info. ВIДЕО
Такого висновку журналісти Bihus.info дійшли, проаналізувавши відео, що їх публікує екс-нардеп, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони з’ясували, що на пропагандистські ток-шоу в Москві Кива їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет "Мираторг" у Покровському.
Крім того, Кива публікував кілька відео, записаних найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.
Колишній український депутат пересувається на на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком. Доопрацьовано автомобіль компанією Armour Group. Орієнтовна вартість такого броньовика – 15-20 млн рублів.
Мати Киви, який веде антизахідну пропаганду, найімовірніше мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Це також підтверджується відео, опублікованими Кивою, де він сам каже, що гостює в мами. Там можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою і спортзал Fitness Corpore, розташований у місті Фінестрат провінції Аліканте.
30 січня 2022 р. січня Кива з донькою вилетів з України рейсом до Аліканте.
Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD – і зареєстрований у Брумлі.
У Іллі Киви також є сестра – 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно профілю у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.