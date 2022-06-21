Сотні патріотів віддають останню шану загиблому в боях з окупантами командирові батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину. ВIДЕО

Церемонія прощання з легендарним Командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куцином-"Кумом" відбудеться у середу, 22 червня, о 12:00, на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео, яке оприлюднив "свободівець", капітан НГУ Петро Кузик, сотні патріотів віддають останню шану загиблому командирові батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ.

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