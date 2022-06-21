Українські воїни знищили ворожий опорний пункт прямим попаданням бомби. ВIДЕО безпілотника
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Бійці департаменту військової контррозвідки СБУ відшукали та знищили ретельно замаскований опорний пункт окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмеражах. На запису видно, що українські воїни скинули бомбу з БПЛА точнісінько в ціль. У результаті атаки було знищено окупантів та їх бронемашини.
"Нічні мисливці ГУ ДВКР СБУ вирахували ретельно замаскований опорник орків. Не допомогла ні маскувальна сітка, ні хмиз зверху. У результаті прямого попадання в бліндаж спочатку відлетіли "кабіни" у орків , а потім відірвало башти на БТР-82", - пишуть бійці в коментарі до запису.