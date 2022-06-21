Новини Відео • Війна

Допомагав "республикам Донбасса", але потім усвідомив, що це "ненужная война", - допит льотчика-"вагнерівця" Федорчукова. ВIДЕО

11 30565
Пілот-найманець із ПВК "Вагнер" встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

Однак коли побачив на відео результати ударів рф по мирних населених пунктах, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "неправильная, ненужная война", - йдеться в повідомленні.

Загалом він робив по 1-2 бойові вильоти на день. Також крім нього на російських винищувачах вартістю понад $10 млн літають і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

"Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси. Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а бойові вильоти - "частными задачами", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що 72-а бригада захопила в полон льотчика-"вагнерівця" Андрія Федорчукова.

Також дивіться: "Обещали охрану нефтяных вышек. Меня пацаны будят - мы уже Луганск проезжаем": Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Усвідомив поки летів на парашуті?
  • mrSmith
    100%
    Куля робить дивні зміни у голові, навіть якщо попадає у сраку!
  • Юра В b3781c6e
    Не вірте жодному слову. *******. це ж кацап
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини