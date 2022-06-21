Допомагав "республикам Донбасса", але потім усвідомив, що це "ненужная война", - допит льотчика-"вагнерівця" Федорчукова. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Перший бойовий виліт рашист здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".
Однак коли побачив на відео результати ударів рф по мирних населених пунктах, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "неправильная, ненужная война", - йдеться в повідомленні.
Загалом він робив по 1-2 бойові вильоти на день. Також крім нього на російських винищувачах вартістю понад $10 млн літають і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.
"Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси. Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а бойові вильоти - "частными задачами", - додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що 72-а бригада захопила в полон льотчика-"вагнерівця" Андрія Федорчукова.