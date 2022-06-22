В Дагестані влада опублікувала відео овець з літерою Z. Невдовзі його видалили. ВIДЕО

У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опубліковано, а потім видалило відео перегону великого отари овець – на кожній тварині була написана буква Z.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Ролик був опублікований в офіційному акаунті відомства у соцмережах і супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".

Невдовзі його видалили.

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Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.