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В Дагестані влада опублікувала відео овець з літерою Z. Невдовзі його видалили. ВIДЕО

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У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опубліковано, а потім видалило відео перегону великого отари овець – на кожній тварині була написана буква Z.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Ролик був опублікований в офіційному акаунті відомства у соцмережах і супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".

Невдовзі його видалили.

Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Это у них вторая волна скрытой мобилизации началась!
  • Бенина Мама
    Это секретный гарем Кадырки.
  • Victor Frey
    То тролінг 80-го левела. Стадо Z-баранів гонять на убій
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