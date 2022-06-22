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"Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" - невдалий запуск російської крилатої ракети з Білгородської області РФ. ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис невдалого запуску російської крилатої ракети з території Білгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Inform Napalm, найімовірніше, йдеться про запуск з ракетного комплексу 9К720 "Іскандер". На запису видно, що за кілька секунд після старту ракета вибухає.

"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - коментують ситуацію очевидці, що відзняли запуск на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • SergeyRam
    Якщо би ще на місце запуску впала
  • por toss
    Это новые искандеры...
    Теперь запросто можно смоделировать развитие событий при запусках советского ЯО...
  • Mactep Dark
    Ракєта падаєт вніз ібо тяжелее воздуха.
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