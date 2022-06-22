Росіяни привезли в Білорусь нові ЗРК "С-300". ВIДЕО

Вночі 22 червня до Білорусі доставили нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300". В партії щонайменше 16 ракет. Також, ймовірно, привезли один ЗРГК "Панцир".

Про це повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн", який відстежує пересування військової техніки, інформу Цензор.НЕТ.

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Його активісти зафіксували, що вночі до аеропорту Гомеля прилетіли два Іл-76МД ПКС РФ, імовірно з Пскова.

Перший літак (реєстраційний номер RF-76650) прилетів о 3:30 22 червня, а другий (RA-78845) приземлився о 5:30.

Повідомляється, що вони привезли до Білорусі не менше 16 ракет для ЗРК "С-300", а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

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Журналісти зазначають, що ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули до аеропорту Гомеля пізно увечері 21 червня. Повідомляється, що коли тягачі проїжджали вул. Радянській у Гомелі, то на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 6:25 та 8:00 літаки полетіли до Пскова. А техніка близько 8:30 залишила аеропорт і рушила у напрямку Речиці.