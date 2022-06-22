Групі окупантів вдалось вижити під час детонації снарядів після атаки ЗСУ на склад боєприпасів в Хрустальному: "Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" ВIДЕО
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Групі окупантів вдалося вижити під час атаки українських воїнів на склад боєприпасів в Хрустальному на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з окупантів опублікував відеозапис, на якому зафіксована втеча загарбників з небезпечної території. Судячи із запису, окупанти намагалися втекти зі складу на автомобілі. Однак усі виїзди були заблоковані. На жаль, їм вдалося вибратися пішки.
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