Групі окупантів вдалось вижити під час детонації снарядів після атаки ЗСУ на склад боєприпасів в Хрустальному: "Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" ВIДЕО

Групі окупантів вдалося вижити під час атаки українських воїнів на склад боєприпасів в Хрустальному на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з окупантів опублікував відеозапис, на якому зафіксована втеча загарбників з небезпечної території. Судячи із запису, окупанти намагалися втекти зі складу на автомобілі. Однак усі виїзди були заблоковані. На жаль, їм вдалося вибратися пішки.

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