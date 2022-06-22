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"Западного округа уже нет, вся техника подбита": ЗСУ майже повністю знищили "еліту" ЗС РФ, яку готували до протистояння з НАТО. АУДIО

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Підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

Про це йдеться в перехоплення розмови окупанта із дружиною, передає Цензор.НЕТ.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все" – розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.

До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва, Санкт-Петербург і "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО, зазначили в СБУ.

"Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як "живе м’ясо". Тож зараз російська армія воює кількістю і тупцює на місці", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    Смерть ворогам України!
  • Дмитрий Капитун
    Тому що у кацапів 6-10кратна перевага в арті, а ця війна - це війна важкої зброї, насамперед.
  • Ан Мур
    якщо вони розбиті - то чому ЗСУ чи не щодня здає оркам території та населені пункти, села на Донбасі?
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