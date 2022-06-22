ЗСУ збили російську ракету над Одеською областю, - ОВА. ВIДЕО

Українські воїни збили російську ракету над одним із районів Одеської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максима Марченка.

"Ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Ракету було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони", - розповів Марченко.

Він зазначив, що сьогодні окупанти завдавали ракетні удари не тільки по Одещині, а також і по Миколаївській, Одеській, Луганській та Харківській областях. "Постраждало багато людей, зруйновано багато об'єктів інфраструктури. Такі ракентні удари щодня нагадують нам за що ми боремось та яка у цього ціна", - підсумував Марченко.

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