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Голова Київської ОВА Кулеба закликав жителів області зберігати спокій: "Посилюється робота щодо оборонних заходів". ВIДЕО

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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав жителів області зберігати спокій й запевнив, що безпекова ситуація під контролем.

Про це йдеться у зверненні голови Київської ОВА Кулеби, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Київській області відносно спокійна. Всі сили оборони знаходяться на своїх місцях. Посилюється робота щодо оборонних заходів у Київській області. Тож, будь ласка, зберігайте спокій! Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте до бомбосховища або найближчого укриття", - заявив Кулеба.

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Він додав, що Київська ОВА працює на своєму місці. Так само в Києві перебувають співробітники Офісу президента й Кабінету міністрів. Крім того, народні депутати працювали три доби поспіль у будівлі Верховної Ради в Києві.

Кулеба попросив мешканців області дотримуватися обмежень комендантської години й вчасно повертатися додому.

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Топ коментарі

  • lubava ffe54244
    Так, допомогло спасло б життя! Це- називається евакуація з прифронтових зон! А ще потрібно було перевести стратегічні виробництва та їх розсередити, що робив на диво третій реїх до початку Другої світової війни (ефект Шпеера!).
  • Слава Шустрий
    Якби твоя влада три роки не просрала заспокоюючи усіх шашликами та дорогами , то цілком можливо що нікому не було б потреби до Польщі втікати , а їздили б туди як і до цього лише на заробітки , кого це влаштовувало. Так що перецілуй у цій владі всіх у дупу як вони тобі такі милі (( Дійсно , ця влада нікого не залякувала , вона навпаки увесь світ обсирала що вони "нагнітають обстановку і шкодять своїми повідомленнями економіці України " замість того щоб створювати тероборону , забезпечувати її зброєю , заставити кожного зробити мінімальний запас продуктів та ліків , розвезти пальне з нафтобаз по невеликих сховищах та тримати всі автозаправки заповненими по пробку . Що твоя влада робила натомість ? 24 лютого з усіх каналів трубила про забезпеченість продуктами і відсутність потреби робити їхні запаси ? (( Ти уяви собі що якби влада не ****#ла про те що з 2021 року знала про плани параші , а дійсно до цього готувалася , то можна було б за рік хоч одну залізничну колію з євроколією збудувати як не до Києва , то хоч на Львівщину завести , евакуювати тишком нишком обладнання заводів ВПК на захід , а не кидати під вороже бомбардування озброєння КБ Луч ( спасибі хоч простим людям що порятували) ; запустити на повну потужність ракетне виробництво , а не переводити оборонку на двогодинний робочий тиждень (( Ось що мала робити твоя влада , а не когось лякати ; але ж у тебе , зеленого , на це є своя точка зору (( ну як , наржався по приколу ? гикавка іще не напала ?
  • 5 копійок
    До 24 лютого зелень теж казала всьо під контролем, підемо на шашлики.
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