Голова Київської ОВА Кулеба закликав жителів області зберігати спокій: "Посилюється робота щодо оборонних заходів". ВIДЕО
Про це йдеться у зверненні голови Київської ОВА Кулеби, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Київській області відносно спокійна. Всі сили оборони знаходяться на своїх місцях. Посилюється робота щодо оборонних заходів у Київській області. Тож, будь ласка, зберігайте спокій! Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.
Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте до бомбосховища або найближчого укриття", - заявив Кулеба.
Він додав, що Київська ОВА працює на своєму місці. Так само в Києві перебувають співробітники Офісу президента й Кабінету міністрів. Крім того, народні депутати працювали три доби поспіль у будівлі Верховної Ради в Києві.
Кулеба попросив мешканців області дотримуватися обмежень комендантської години й вчасно повертатися додому.