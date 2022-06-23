Протягом 22 червня провів перемовини із лідерами 11 країн щодо вступу України до ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 22 червня виступив із щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з Президентом Литви Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку із ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

Продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо надвечір", - зазначається у повідомленні.

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