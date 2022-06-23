"Жодного разу не було легкого маршруту": Мешканка Луцька від початку війни привезла з передової близько 80 тіл загиблих українських захисників. ВIДЕО

Власниця туристичної агенції Тетяна Потоцька-Євчук від початку війни двічі на тиждень одягає військовий однострій і рушає на передову, щоб привезти додому тіла загиблих у боях українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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За понад 100 днів війни вона привезла близько 80 тіл українських захисників.

"Жодного разу не було легкого маршруту. Бо ми ніколи не їздили просто, якщо можна так сказати, до звичайного морга. Я завжди складаю маршрут так, щоб він був з користю в обидві сторони. Бо туди я, зазвичай, везу все, що просять військові. А назад я не їду в якесь конкретне місце, я їжджу по різних містах і там забираю тіла", - розповіла Тетяна.

"Передостанній похорон я привозила… троє маленьких дітей на ручках, домовину відкриту не можна. Що сказати тій жінці, що сказати тій матері. ... А що я їй скажу: "тримайтеся". За що триматися. За повітря? Що я їй можу сказати: "співчуваю". Яке співчуваю, яке може бути співчуття, якщо вони положили найріднішого? Я не знаю, які говорити слова. Зазвичай, я мовчу. Мабуть, в мовчанні більше йде того співчуття, ніж в якихось словах. Я просто роблю свою місію", - додала вона.

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