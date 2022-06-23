"Жодного разу не було легкого маршруту": Мешканка Луцька від початку війни привезла з передової близько 80 тіл загиблих українських захисників. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За понад 100 днів війни вона привезла близько 80 тіл українських захисників.
"Жодного разу не було легкого маршруту. Бо ми ніколи не їздили просто, якщо можна так сказати, до звичайного морга. Я завжди складаю маршрут так, щоб він був з користю в обидві сторони. Бо туди я, зазвичай, везу все, що просять військові. А назад я не їду в якесь конкретне місце, я їжджу по різних містах і там забираю тіла", - розповіла Тетяна.
"Передостанній похорон я привозила… троє маленьких дітей на ручках, домовину відкриту не можна. Що сказати тій жінці, що сказати тій матері. ... А що я їй скажу: "тримайтеся". За що триматися. За повітря? Що я їй можу сказати: "співчуваю". Яке співчуваю, яке може бути співчуття, якщо вони положили найріднішого? Я не знаю, які говорити слова. Зазвичай, я мовчу. Мабуть, в мовчанні більше йде того співчуття, ніж в якихось словах. Я просто роблю свою місію", - додала вона.
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