Спецпризначенці СБУ святкують 28-му річницю створення ЦСО "А". ВIДЕО

23 червня відзначається 28-ма річниця створення спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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"Для вас немає неможливих завдань. І якими б складними вони не були, ви завжди виконуєте їх чітко і ефективно. Ваша місія - захищати країну від ворогів і бити їх точно та влучно. Ви Герої, які в тяжких боях виборюють нашу Перемогу!



Вітаємо спецпризначенців СБУ із 28 річницею створення ЦСО "А"!" - йдеться в повідомленні.

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