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Спецпризначенці СБУ святкують 28-му річницю створення ЦСО "А". ВIДЕО

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23 червня відзначається 28-ма річниця створення спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для вас немає неможливих завдань. І якими б складними вони не були, ви завжди виконуєте їх чітко і ефективно. Ваша місія - захищати країну від ворогів і бити їх точно та влучно. Ви Герої, які в тяжких боях виборюють нашу Перемогу!

Вітаємо спецпризначенців СБУ із 28 річницею створення ЦСО "А"!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Спецпризначенцям СБУ-респект...
  • 5 копійок
  • Юрко Янгол
    Донецька "Альфа" разом зі своїм командиром Ходаківським в повному складі перебігла до москалів.
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