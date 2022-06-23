Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому селі. ВIДЕО безпілотника
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Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому українському селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані воєнний злочин екіпажу російських танкістів та покарання від українських воїнів. На записі видно, що один із окупантів все ж таки зміг самостійно вилізти з танку і втекти. Судячи з того, як він швидко втікав, можна припустити, що решта екіпажу загинула або ж стан тих, хто лишився у бронемашині окупанта зовсім не цікавив.