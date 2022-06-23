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Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому селі. ВIДЕО безпілотника

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Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому українському селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані воєнний злочин екіпажу російських танкістів та покарання від українських воїнів. На записі видно, що один із окупантів все ж таки зміг самостійно вилізти з танку і втекти. Судячи з того, як він швидко втікав, можна припустити, що решта екіпажу загинула або ж стан тих, хто лишився у бронемашині окупанта зовсім не цікавив.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Это видео для Гааги. Виноваты ли русские? Виноваты все русские! Ответственность полностью лежит на гражданском населении рашки потому что 1 - в танке сидят русские, 2 - зарплаты этим преступникам платят русские, 3 - вооружают их русские.

    Русские 100% захотят скинуть с себя эту ответственность, как они скинули с себя ответственность за преступления против польского народа в 1939 году, за преступления против чеченского народа, против грузинского народа и так же они захотят спрыгнуть с ответственности за преступления против украинского народа. И этого нельзя допустить, они должны понести справедливое наказание за всё
  • Наталия П
    Смерть ***** кацапским. Чтоб вы все передохли твари.
  • Green sheet
    Жаль только выродки убежали
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