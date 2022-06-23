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Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС, - Зеленський про рішення лідерів Євросоюзу надати Україні статус країни-кандидата. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейської ради надати Україні статус країни-кандидата в ЄС, назвавши це унікальним та історичним моментом у відносинах України та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС. Вдячний президентам Євроради Шарлю Мішелю та Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

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Топ коментарі

  • Voc Vox
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  • Pawlo Kit
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  • 18c49ed2
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