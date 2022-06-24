"На борту було 20 поранених. Ракета ПЗРК влучила у лівий двигун. Нам поталанило - вона не вибухнула", - пілот українського МІ-8, що літав на "Азовсталь". ВIДЕО

Завдяки українським пілотам з оточеної "Азовсталі" було евакуйовано понад сто тяжкопоранених оборонців Маріуполя та доставлено чимало потрібних для знищення окупантів вантажів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з них - Євген, розповів про деякі деталі цієї спеціальної операції.

"Це була спеціальна операція під керівництвом ГУР... Всі розуміли завдання і ризик, але розуміли і те, для чого це робиться - там були люди, яким були потрібні ліки і у яких не було можливості отримати елементарної допомоги. Допомоги потребували сотні людей... Маршрут - приблизно 160 кілометрів і більша його частина - над територією, що була зайнята ворогом... Всі вертольоти, які туди літали - діставалися кінцевої точки - доставляли вантаж. На зворотньому шляху були випадки, коли ворог атакував вертольоти. Летіли уночі, на надзвичайно низьких висотах в окулярах нічного бачення... Там був підготовлений майданчик - ми максимально швидко намагалися розвантажитися і завантажитися... Працювали у зоні враження трьох ворожих ЗРК... Все тривало близько десяти хвилин... Після злету , хвилини через три, ми попали в засаду. Вертольот обстріляли. Тоді не знали чим, але пізніше з'ясували - ракета ПЗРК потрапила у лівий двигун... Нам поталанило - ракета не здетонувала. Двигун просто вимкнувся. Це сталося на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею... Нас намагалися добити зенітними установками. Ми маневрували, випускали ловушки і в якийсь момент я подумав, що ми горимо і треба сідати. На борту було 20 поранених. Утім, прийняв рішення летіти, бо позаду стріляють", - розповідає Євген.

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