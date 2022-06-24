На Дніпрі створили дивізіон катерів, щоб боронити Київ. ВIДЕО
Про це вповідомляє телерадіостудія Міноборони "Бриз", передає Цензор.НЕТ.
"За ініціативи командувача Сухопутних військ нами було сформовано спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах", - повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.
За його словами, сформований дивізіон зараз виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра.
Неїжпапа додав, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах. Флотилія буде створена як шляхом будівництва нових катерів, так і допомогою від партнерів України, сказав командувач ВМС.