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Кім про необхідність евакуюватись з Миколаєва: "Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає". ВIДЕО

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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заперечив необхідність термінової евакуації з Миколаєва.

Про це чиновник написав у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже зранку було п'ять дзвінків про начебто термінову евакуацію з Миколаєва. Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він, як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.

Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає", - пояснив Кім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на Миколаївщині у наступ не йдуть, але постійно обстрілюють всі прифронтові громади, - голова ОВА Кім

Нагадаємо, мер Миколаїва Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям міста евакуюватись через постійні обстріли з боку російських окупантів.

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Топ коментарі

  • Андрей Левый1
    Это было понятно сразу, научитесь уже не вестись на фейки с красочными заголовками
  • Myko
    Цікаве інтерв'ю про оборону Миколаєва.

    Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території : Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.
    https://www.youtube.com/watch?v=0UToxyp1mjs&t=1s
  • Игорь Билык
    Отправь резюме, может ты тот самый.
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