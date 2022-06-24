Кім про необхідність евакуюватись з Миколаєва: "Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає". ВIДЕО

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заперечив необхідність термінової евакуації з Миколаєва.

Про це чиновник написав у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Уже зранку було п'ять дзвінків про начебто термінову евакуацію з Миколаєва. Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він, як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.

Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає", - пояснив Кім.

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Нагадаємо, мер Миколаїва Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям міста евакуюватись через постійні обстріли з боку російських окупантів.