Окупанти розстріляли на порозі власного дому чемпіона СРСР та Європи з автомобільного багатоборства Анатолія Древаля. ВIДЕО

Анатолій Древаль – чемпіон Європи та СРСР з автомобільного багатоборства, ветеран автомобільного спорту, талановитий механік і каскадер, загинув від рук рашистських окупантів. Зайди жили в його домі, спокійно переступаючи через тіло на порозі, а потім все підпалили. Донька місяць писала батькові листи, доки зрозуміла, що відповіді не дочекається. Приїхавши з табору біженців у Франції, поховала прах тата на Байковому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію однієї людини, що загинула під час окупації від рук загарбників розповів журналіст Сергій Меркулов у сюжеті, який опублікований на каналі "Народний" в YouTube.

"Рашисти вбили його за те, що коли вони вторглися до його подвір'я, й убили двох його собак, він вийшов до них із викруткою і почав матом їх лаяти та проганяти. Тато міг, в нього був досить різкий характер і він завжди говорив те, що думає. Росіяни вбили тата прямо біля дверей в будинок", – каже донька Древаля.

Розстріляний чоловік більше місяця пролежав на порозі власного будинку, у якому деякий час жили російські солдати-вбивці. Після того, як рашисти вибралися з будинку, вони спалили його вщент.

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