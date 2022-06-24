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Окупанти розстріляли на порозі власного дому чемпіона СРСР та Європи з автомобільного багатоборства Анатолія Древаля. ВIДЕО

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Анатолій Древаль – чемпіон Європи та СРСР з автомобільного багатоборства, ветеран автомобільного спорту, талановитий механік і каскадер, загинув від рук рашистських окупантів. Зайди жили в його домі, спокійно переступаючи через тіло на порозі, а потім все підпалили. Донька місяць писала батькові листи, доки зрозуміла, що відповіді не дочекається. Приїхавши з табору біженців у Франції, поховала прах тата на Байковому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію однієї людини, що загинула під час окупації від рук загарбників розповів журналіст Сергій Меркулов у сюжеті, який опублікований на каналі "Народний" в YouTube.

"Рашисти вбили його за те, що коли вони вторглися до його подвір'я, й убили двох його собак, він вийшов до них із викруткою і почав матом їх лаяти та проганяти. Тато міг, в нього був досить різкий характер і він завжди говорив те, що думає. Росіяни вбили тата прямо біля дверей в будинок", – каже донька Древаля.

Розстріляний чоловік більше місяця пролежав на порозі власного будинку, у якому деякий час жили російські солдати-вбивці. Після того, як рашисти вибралися з будинку, вони спалили його вщент.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Последние 15 лет Анатолий Древаль держал свой багги-центр. Зона отдыха между поселками Мила и Мечта всегда пользовались спросом, пока туда в начале марта не пришел "русский мир".
    Даже под риском оккупации он продолжал собирать коктейли Молотова и развозить на багги их нашим защитникам.
    А также ремонтировал нашим бойцам не только автомобили, но и бронетехнику!
    Он остался на своей земле, несмотря на отступление украинских войск, и встретился с захватчиками лицом к лицу. Пережить это, к сожалению, не смог.



    Перед отступлением российские твари подожгли мастерскую и повредили все автомобили. Большинство из них Анатолий собирал своими руками.

    За свою 70-летнюю жизнь мужчина успел стать чемпионом СССР по автомобильному многоборью, кинокаскадером, гениальным механиком и инженером.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
  • Hanka Panyanka
    русня - це форма життя, яка загрожує решті людства...
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