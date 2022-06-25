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Випущена росіянами ракета "передумала" й вдарила по тих, хто її запускав. ВIДЕО

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На тимчасово окупованій території Луганської області одразу після запуску росіянами ракети ППО чи реактивного снаряда боєприпас збився з курсу і відпрацював по установці, яка його запустила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли та де точно сталася подія, перевірених даних немає. За непідтвердженою інформацією від місцевих жителів, це окупований Алчевськ у ніч проти 24 червня 2022 року.

На кадрах видно, як услід за двома ракетами (судячи з інверсійних слідів) злітає третя, але незабаром після старту розвертається назад, як бумеранг, падає й вибухає.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ракеті-респект...
  • Alison Reese
    Ніт, ця ракєта вєрнулась в радную гавань
  • Борменталь Незабаром
    де ты там украинский язык услышал?
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