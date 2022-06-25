Криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, - ДБР. ВIДЕО

Росіяни використовували криптовалютні біржі для обходу санкцій, застосованих щодо РФ міжнародною спільнотою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з російської федерації та республіки білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій.

Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначили в ДБР, здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України.

ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона.

Telegram-канал "Україна зараз" повідомляє, що в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.

Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). В офісах цих кол-центрів працювали близько 500 сейлерів.

Саме ці приміщення орендує відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалютними операціями.

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