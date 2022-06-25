Кіберфахівці СБУ заблокували вже майже 500 пропагандистських Youtube каналів і декілька тисяч акаунтів в соцмережах. ВIДЕО

На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників. Передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

" Безглузді фейки про "біолабораторії" та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи безкінечний потік омани. Проте вона не ефективна в Україні. Адже СБУ успішно протидіє рашистам не тільки в боях, але й на інформаційному фронті. Кіберфахівці Служби затримують ворожих агітаторів та агентів, нейтралізують кібератаки та викривають російські фейки", - підкреслили у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента російських спецслужб в Мукачевому, - СБУ

Служба безпеки України закликає українців долучатися до інформаційної боротьби та надсилати інформацію про інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. Зробити це можна у офіційному чат-боті.