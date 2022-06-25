Оборона Лисичанська, прорив з Гірського, відхід із Сєверодонецька, бої під Бахмутом | Бутусов наживо. ВIДЕО
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Захоплення окупантами Гірської громади на Луганщині, наміри рашистів зайти в Лисичанськ та відхід українських захисників із Сєверодонецька. Ці та інші питання розбере головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
У глядачів є можливість поставити запитання у коментарях.
Раніше захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції.
Водночас у Пентагоні вважають, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька може поліпшити оборонні позиції ЗСУ