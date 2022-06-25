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Оборона Лисичанська, прорив з Гірського, відхід із Сєверодонецька, бої під Бахмутом | Бутусов наживо. ВIДЕО

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Захоплення окупантами Гірської громади на Луганщині, наміри рашистів зайти в Лисичанськ та відхід українських захисників із Сєверодонецька. Ці та інші питання розбере головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У глядачів є можливість поставити запитання у коментарях.

Раніше захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції.

Водночас у Пентагоні вважають, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька може поліпшити оборонні позиції ЗСУ

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

    Повідомляє Олег Шарп:
    "На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
    Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
    Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
    Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
  • Валентина Саюн c856325a
    Це щоденний Героїзм захисників України. Дякую, пане Бутусов і не звертайте уваги на недругів. Україна понад усе
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    лайкос 👍 нарешті стрім Юрія!!!
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