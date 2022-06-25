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Бійці ССО разом з артилерією знищили на Донеччині колону РСЗВ "Ураган" рашистів. ВIДЕО

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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з артилерією знищили на Донеччині колону РСЗВ "Ураган" російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО.

"Розвідники ССО України на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП. Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ССО України-черговий респектище.Давайте ще...
  • саша паламарчук
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