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Окупанти збиралися за 5 днів захопити Україну. Сьогодні почався 5 місяць, а Росія влаштовує "ракетну показуху", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 25 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні почався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює. Це такий етап війни – складний морально, емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат і зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    От "ракетной показухи" лучшая защита- асфальт. А в асфальте главное- щебень. Юзик в курсе.
  • Player New
    Вибрали пустого популіста президентом, він з ролі так і не вийшов.
  • Яков Подоляк
    Показуху устраивает только один зелёный наркоша.
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