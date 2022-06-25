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Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У порт Бердянська, що перебуває під контролем росіян, зайшло суховантажне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бердянської міської ради.

"До Бердянська зайшло суховантажне судно. Скоріш за все, наше місто лишиться останніх запасів зерна", - йдеться у дописі.

Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада 01

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Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада 02

Телеграм-канал Запоріжжя.Інфо інформує, що ввечері почалася погрузка зерна.

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Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада 03

Місцеві мешканці, які бачили судно, повідомили редакції, що судно супроводжували чотири російські військові кораблі.

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Топ коментарі

  • Player New
    21 століття, нищать, вбивають, грабують і нічого. Світовий порядок шмат лайна.
  • Amber
    Корабель підлягає знищенню ‼️‼️
  • Green sheet
    Так чего ждем? Будем смотреть и плакать? По мойму в Бердянск у нас достаточно чего достает
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