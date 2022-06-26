Ракета окупантів знову пролітала критично низько над Південноукраїнською АЕС, - "Енергоатом". ВIДЕО

Ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатому.

"Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.



Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росіі. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою!" - йдеться в повідомленні.

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