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Ракета окупантів знову пролітала критично низько над Південноукраїнською АЕС, - "Енергоатом". ВIДЕО

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Ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатому.

"Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.

Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росіі. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • olele
    Внаслідок застосування #HIMARS були успішно уражені два командні пункти російської армії.

    Перший - командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
    Другий - передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.
    https://t.me/AFUStratCom/3484
  • Valter Valter
    Запад не хочет закрыть небо над Украиной так что рано или поздно ракета попадет в АЕС. ***** просто интересуется на какой стадии его начнут бить по рогам по серьезному
  • Garry Grant
    Спочатку від злості розбомбило кацапські пердаки,а потім як завжди кацапи відповіли бомбардуванням цивільних об'єктів. Інакше ці недолюдки не вміють.
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