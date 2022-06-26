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Обстріляний рашистами Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. ВIДЕО

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Російські окупанти в травні обстрілювали Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Кадри були зняті ще 26 травня.

"Противник цілеспрямовано завдає ударів, щоб знищити цю основну комунікацію, яка з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. Завдяки цьому мосту ми можемо втримувати Сєверодонецьк. Є ще другий міст, але це основний і без цього мосту повноцінне постачання неможливе", - сказав Бутусов.

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Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Тобто ти гадаєш , що рашисти на нулі орієнтуються на новини на censor.net

    Ну довбень , тай годы
  • Great Deal
    А якби не показав, то ніхто б і не обстрілював? Мабудь у орків беспілотників немає і вони тільки чекають випусків Цензор.нет?
  • Letchik
    А нічого, що відео за 26 травня? Це все одно, що з другої світової кадри показувати.
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