Обстріляний рашистами Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. ВIДЕО

Російські окупанти в травні обстрілювали Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Кадри були зняті ще 26 травня.

"Противник цілеспрямовано завдає ударів, щоб знищити цю основну комунікацію, яка з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. Завдяки цьому мосту ми можемо втримувати Сєверодонецьк. Є ще другий міст, але це основний і без цього мосту повноцінне постачання неможливе", - сказав Бутусов.

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