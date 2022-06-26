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"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехоплення розмови диспетчера з пілотом, який бомбардував Україну. АУДIО

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Російський диспетчер похвалив екіпаж за бомбардування Києва з території Білорусі.

Запис оприлюднили в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Пілот відзвітував про пуски ракет та подякував за прикриття. Диспетчер у відповідь сказав: "Спостерігали, гарно! М'якої посадки".

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.

Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Ярослава Бондар грустит.

    16 ч. ·

    Як вам спалося, білоруси,

    В цю спекотно-********* ніч?

    Як летіли зміїні укуси -

    цей ракетно-російський клич?

    Що ви діткам своїм казали,

    Як будив їх гул літаків?

    Спи, не бійся, моя дитино,

    Про нас дбає дядя в кремлі?

    Не до тебе летить ракета -

    смерть, призначена не тобі.

    Це на Київ, Львів і Одесу.

    Це до дівчинки у Десні.

    25 червня 2022 року

    згорнути коментар
    26.06.2022 12:32
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські ублюдочні вбивці-горіти вам всім красіво у пеклі...
  • Red_Sky_On
    И какое после этого должно быть отношение к этим нелюдям в случае попадания в плен?
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