"Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехоплення розмови диспетчера з пілотом, який бомбардував Україну. АУДIО
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Російський диспетчер похвалив екіпаж за бомбардування Києва з території Білорусі.
Запис оприлюднили в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
Пілот відзвітував про пуски ракет та подякував за прикриття. Диспетчер у відповідь сказав: "Спостерігали, гарно! М'якої посадки".
Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.
Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.