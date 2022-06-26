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"Вас втягивают в войну", - Зеленський звернувся до білорусів. ВIДЕО

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Ввечері 26 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення опубліковані у фейсбуці Зеленського. 

Український президент зазначив: "Хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і у погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі". 

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Топ коментарі

  • Юрій Нікітін
    Навчіться називати речі своїми іменами. Вони вже втягнуті. Злочин викликає протест ( в нормальних ), або схвальну оцінку. Вони нічого не роблять, а це прирівнюється до злочину.
  • Мобильный крематорий
    Ситуация по белорусской области от беларуса(меня). Подавляющее число всех моих знакомых против Украины, даже те, кто против таракана. Любой разговор на тему Украины это сплошной поток, как с зомбоящика. Очень боятся войны на территории бел области, но искренне радуются войне и жертвам в Украине.
    Украинцы, отбросьте любые иллюзии(если у кого-то они остались). Если взять рандомного аборигена, то с вероятностью 75-85% это враг Украины.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Зелупа,позвони своему другу Бульбофюреру и возми с него честное слово что он не нападет.
    Ну как с "вагнеровцами",помнишь?
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