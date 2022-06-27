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В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки Махньової. ВIДЕО

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У тимчасово окупованій російськими військами Каховці Херсонської області підірвано автомобіль місцевої колаборантки Ірини Махньової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Після приходу противника жінка перейшла на бік окупантів і при російській "адміністрації" займається питаннями "освіти та культури".

Російські ЗМІ пишуть, що сама колаборантка не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.

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Топ коментарі

  • НБ
    Жодна "штепа не має дожити до "зеленого суда"!
  • Trevo Trow
    Єрмаку корисно такі відео дивитися.
  • Garry Grant
    Не сдохла. Печально. А машину отожмет у соседей.
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