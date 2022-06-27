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"Героям слава!" - Джонсон і Трюдо записали звернення до Зеленського. ВIДЕО

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Прем’єр-міністри Великої Британії та Канади Борис Джонсон та Джастін Трюдо записали звернення до президента України Володимира Зеленського зі словами підтримки.

Відео звернення опублікувалина сторінці Верховної Ради України в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джонсон сказав, що його "друг і колега" Зеленський веде свій народ у героїчній боротьбі проти неспровокованої агресії російського диктатора Володимира Путіна.

Трюдо зазначив, що українці б'ються як герої не лише за свою землю, а й за принципи, які "об'єднують усіх нас разом" – демократію, верховенство права, суверенітет і територіальну цілісність.

Джонсон заявив, що лідери G7 мають намір запевнити у більшій підтримці Україну, накладати санкції на пов'язаних із Путіним олігархів і посилювати тиск на РФ, зокрема обмеженнями на імпорт російського золота. Трюдо зазначив, що Велика сімка продовжить нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку.

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"Наше послання тобі, Володимире, і народу України – ми віддаємо честь вашій боротьбі. Ми віримо, що вона цілком законна і важлива для світу. Ми підтримуємо вас і стоятимемо з вами. Слава Україні!" – сказав Джонсон.

"Героям слава!" – відповів українською Трюдо.

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Зеленський веде народ ?? .. Хм !! Скоріше це - народ веде , і змушує Зеленського до спротиву .
    Але всеодно дякую лідерам Британії і Канади за підтримку
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Шалом!
    ми всі пам'ятаємо як Зеля ненавидів українські символи, як уникав національних привітань, як його корчило від українського Трезуба та прапора.
    Парад із Сердючкою, і лише війна та переляк змусили його поставити український прапор та надіти герб на майку

  • Ан Мур
    ми всі, українці - ДЯКУЄМО за цю підтримку!

    Підтримайте Україну ще в одному аспекті: визнайте на офіційному рівні нашого споконвічного ворога лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи расиської) країною і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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